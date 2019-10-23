Берреттини во втором круге турнира в Вене победил Димитрова

Итальянец Маттео Берреттини во втором круге турнира в Вене (Австрия) победил болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 1 час и 52 минуты.

В четвертьфинале итальянец сыграет с победителем противостояния Хен Чон (Корея) — Андрей Рублев (Россия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Берреттини (Италия, 3) — Григор Димитров (Болгария) — 7:6(7:5), 7:6(7:1)