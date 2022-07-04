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Сегодня, 00:22

Берреттини вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини сообщил в соцсетях о возвращении к тренировкам.

«В форме, здоров, вернулся к тренировкам. Всем спасибо за сообщения на прошлой неделе. Это очень много для меня значит», — написал Берреттини.

26-летний итальянец снялся с Уимблдона из-за положительного теста на коронавирус. В прошлом розыгрыше турнира он дошел до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

Также из-за коронавируса с Уимблдона снялись испанец Роберто Баутиста-Агут и хорват Марин Чилич.

Маттео Берреттини
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