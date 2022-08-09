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Сегодня, 21:01

Берреттини проиграл Карреньо Бусте в первом круге «Мастерса» в Монреале

Анна Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте в первом круге «Мастерса» в Монреале.

Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился со счетом 3:6, 2:6.

На счету 14-й ракетки мира Берреттини четыре эйса, три двойные и ни одного брейк-пойнта. У 23-й ракетки мира Карреньо Бусты — 4 эйса, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира Карреньо Буста сыграет с победителем матча Фабио Фоньини (Италия, Q) — Хольгер Руне (Дания).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Маттео Берреттини (Италия, 11) — 6:3, 6:2

Томми Пол (США) — Вашек Поспишил (Канада, WC) — 6:4, 6:4

Теннис
Маттео Берреттини
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