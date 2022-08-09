Берреттини проиграл Карреньо Бусте в первом круге «Мастерса» в Монреале
Итальянский теннисист Маттео Берреттини проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте в первом круге «Мастерса» в Монреале.
Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился со счетом 3:6, 2:6.
На счету 14-й ракетки мира Берреттини четыре эйса, три двойные и ни одного брейк-пойнта. У 23-й ракетки мира Карреньо Бусты — 4 эйса, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге турнира Карреньо Буста сыграет с победителем матча Фабио Фоньини (Италия, Q) — Хольгер Руне (Дания).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 573 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Маттео Берреттини (Италия, 11) — 6:3, 6:2
Томми Пол (США) — Вашек Поспишил (Канада, WC) — 6:4, 6:4