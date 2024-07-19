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Берреттини победил Оже-Альяссима и сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Гштааде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини победил канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в Гштааде (Швейцария) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

Игра продолжалась 2 часа 12 минут.

В полуфинале итальянец сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маттео Берреттини (Италия, 6) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:2)

Теннис
Маттео Берреттини
Стефанос Циципас
Феликс Оже-Альяссим
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