Берреттини победил Оже-Альяссима и сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Гштааде
Итальянский теннисист Маттео Берреттини победил канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в Гштааде (Швейцария) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).
Игра продолжалась 2 часа 12 минут.
В полуфинале итальянец сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маттео Берреттини (Италия, 6) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:2)
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