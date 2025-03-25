Берреттини победил Бергса и вышел в 1/8 финала турнира в Майами
Итальянский теннисист Маттео Берреттини в третьем круге турнира в Майами обыграл бельгийца Зизу Бергса со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. На счету 28-летнего итальянца 3 эйса, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
В 1/8 финала турнира Берреттини встретится с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Жоау Фонсека (Бразилия).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Маттео Берреттини (Италия, 29) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:4
