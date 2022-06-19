Берретинни прокомментировал победу на турнире ATP в Лондоне

Итальянец Маттео Берреттини прокомментировал победу в финале турнира ATP в Лондоне.

«У меня так много эмоций, — цитирует ATP Tour Берреттини. — Последнее, чего я ожидал — это вернуться после операции и выиграть два титула подряд, защитить свой титул здесь, на одном из самых престижных турниров, которые у нас есть. Я не хочу плакать. Большая часть работы проделана благодаря им, моей команде и моей семье. Я просто не могу в это поверить».

26-летний Берреттини обыграл в финале 30-летнего сербского теннисиста Филипа Крайновича (7:5, 6:4).