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Сегодня, 20:30

Берретинни прокомментировал победу на турнире ATP в Лондоне

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Итальянец Маттео Берреттини прокомментировал победу в финале турнира ATP в Лондоне.

«У меня так много эмоций, — цитирует ATP Tour Берреттини. — Последнее, чего я ожидал — это вернуться после операции и выиграть два титула подряд, защитить свой титул здесь, на одном из самых престижных турниров, которые у нас есть. Я не хочу плакать. Большая часть работы проделана благодаря им, моей команде и моей семье. Я просто не могу в это поверить».

26-летний Берреттини обыграл в финале 30-летнего сербского теннисиста Филипа Крайновича (7:5, 6:4).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/berrettini-krajinovic-london-2022-sunday-final
Теннис
Маттео Берреттини
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