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Сегодня, 05:52

Монфис обыграл Бергса и стал победителем турнира в Окленде

Сергей Разин
корреспондент
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Французский теннисист Гаэль Монфис в финале турнира в Окленде обыграл бельгийца Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 38-летнего француза 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Монфис выиграл свой первый титул с 2023 года. Всего на счету француза восемь побед на турнирах ATP.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 680 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гаэль Монфис (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 6:3, 6:4

Гаэль Монфис
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