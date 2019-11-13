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Бердых принял решение о завершении карьеры

14:13

Чешский теннисист Томаш Бердых 16 ноября объявит о завершении карьеры. Об этом сообщил отец бывшей четвертой ракетки мира Мартин Бердых.

— В субботу он расскажет об этом в Лондоне. Думаю, это будет прекрасным окончанием карьеры, — цитирует Мартина Blesk.

34-летний теннисист, которого долгое время беспокоит травма бедра, за свою карьеру выиграл 13 титулов на турнирах АТР. Он является двукратным победителем Кубка Дэвиса и финалистом Уимблдона-2010.

На Australian Open, Roland Garros и US Open он доходил до полуфинала.

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