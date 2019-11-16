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Бердых объявил о завершении карьеры

20:45
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Чешский теннисист Томаш Бердых на специальном мероприятии в Лондоне объявил о завершении карьеры, информирует Tennis TV.

Мероприятие посвящено теннисистам, закончившим выступления в 2019 году. В нем также приняли участие испанец Давид Феррер и белорус Максим Мирный.

34-летний Бердых, которого долгое время беспокоит травма бедра, за свою карьеру выиграл 13 титулов на турнирах АТР. Он является двукратным победителем Кубка Дэвиса и финалистом Уимблдона-2010.

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