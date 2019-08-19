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Бердых, Хаасе, Харрис и Гуннесваран — во втором круге турнира в Уинстон-Салеме

04:00
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Чех Томаш Бердых в первом круге турнира в Уинстон-Салеме (США) обыграл итальянца Андреаса Сеппи — 6:1, 3:6, 6:3.

В параллельной встрече голландец Робин Хаасе оказался сильнее местного теннисиста Дениса Кудлы — 6:4, 7:6 (7:3).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг
Томаш Бердых (Чехия) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:1, 3:6, 6:3

Робин Хаасе (Голландия) — Денис Кудла (США) — 6:4, 7:6 (7:3)

Ллойд Харрис (ЮАР) — Хайме Мунар (Испания) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:1

Праджнеш Гуннесваран (Индия) — Седрик-Марсель Штебе (Германия) — 6:3, 6:4

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