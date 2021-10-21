Беранкис победил Корию и может сыграть с Рублевым в третьем круге Кубка Кремля
14:46
Теннисист из Литвы Рикардас Беранкис прошел в следующий раунд Кубка Кремля в Москве.
Во втором круге он победил Федерико Корию со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
В следующем раунде Беранкис сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция).
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Рикардас Беранкис (Литва, LL) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:2, 6:1
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