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Сегодня, 08:34

Шелтон сыграет с Накашимой в четвертьфинале турнира в Хьюстоне

Руслан Минаев
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Американец Бен Шелтон победил бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира ATP в Хьюстоне (США) — 3:6, 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа 24 минуты.

Первый «сеянный» на турнире Шелтон вышел в четвертьфинале и встретится с соотечественником Брэндоном Накашимой, который победил австралийца Ринки Хидзикату — 6:1, 6:4.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Бен Шелтон (США, 1) — Зизу Бергс (Бельгия) — 3:6, 6:4, 6:3

Брэндон Накашима (США) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:1, 6:4

Теннис
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