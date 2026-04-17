Шелтон победил Фонсеку в четвертьфинале турнира в Мюнхене

Американец Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира в Мюнхене.

Шестая ракетка мира в четвертьфинале победил бразильца Жоау Фонсеку, занимающего 35-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Матч длился 1 час 50 минут.

Соперником Шелтона станет победитель матча Денис Шаповалов (Канада) — Алекс Молчан (Словакия).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by Bitpanda

Призовой фонд 2 561 110 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бен Шелтон (США, 2) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 6:3, 3:6, 6:3