Шелтон победил Фонсеку в четвертьфинале турнира в Мюнхене
Американец Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира в Мюнхене.
Шестая ракетка мира в четвертьфинале победил бразильца Жоау Фонсеку, занимающего 35-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Матч длился 1 час 50 минут.
Соперником Шелтона станет победитель матча Денис Шаповалов (Канада) — Алекс Молчан (Словакия).
Мюнхен (Германия)
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Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бен Шелтон (США, 2) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 6:3, 3:6, 6:3
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