Хачанов сыграет с Шелтоном в финале турнира в Торонто
Американский теннисист Бен Шелтон выиграл у соотечественника Тэйлора Фритца в полуфинале турнира в Торонто — 6:4, 6:3.
Матч длился 1 час 18 минут. 22-летний Шелтон подал 7 раз навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).
В финале Шелтон сыграет против россиянина Карена Хачанова.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Бен Шелтон (США, 4) — Тэйлор Фритц (США, 2) — 6:4, 6:3
Источник: Сетка турнира в Торонто
Новости