Хачанов сыграет с Шелтоном в финале турнира в Торонто

Американский теннисист Бен Шелтон выиграл у соотечественника Тэйлора Фритца в полуфинале турнира в Торонто — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 18 минут. 22-летний Шелтон подал 7 раз навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

В финале Шелтон сыграет против россиянина Карена Хачанова.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Бен Шелтон (США, 4) — Тэйлор Фритц (США, 2) — 6:4, 6:3