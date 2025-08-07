Теннис
7 августа, 07:07

Хачанов сыграет с Шелтоном в финале турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
Бен Шелтон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Американский теннисист Бен Шелтон выиграл у соотечественника Тэйлора Фритца в полуфинале турнира в Торонто — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 18 минут. 22-летний Шелтон подал 7 раз навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

В финале Шелтон сыграет против россиянина Карена Хачанова.

Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал

Бен Шелтон (США, 4) — Тэйлор Фритц (США, 2) — 6:4, 6:3

Источник: Сетка турнира в Торонто
  • samir roy

    Смотрел на стадионе. Тяжелая была игра. Оба были уставшими. Я бы даже сказал, что это больше Зверев проиграл, чем Карен выиграл. Поэтому все будет зависеть успеет ли Карен востановиться. Американец помоложе, соответственно организм быстрее востананвливается. К тому же и сетка у Карена была потяжелее. Не зря многие снялись с этого турнира. Лишние игры перед ЮС опен никому не нужны.

    07.08.2025

  • Черемисин57

    Скорее всего победит Шелтон! Будем ставить на него!! А может и Хачанов выложит всё на гора, игра покажет!!!

    07.08.2025

  • bvp

    Ну и Харен с ним.

    07.08.2025

  • 40 лет за ЦСКА, и далее!

    Удачи, Карен, пусть все получится!:muscle:

    07.08.2025

  • AlexBabel

    Харен, жми...

    07.08.2025

  • hаnt64

    Не выдюжил Фритц против полукровки. Не очень понятно, хорошо ли это для Карена. Весной в Индиан-Уэлсе он ему проиграл без вариантов, но Бен теннисист молодой и без особых титулов (2 не очень значимых турнира выигрывал), может задергается? А Карен вспомнит, как он в Берси выигрывал.

    07.08.2025

  • Zohr Vad

    Финалисты вынесли в 1/2 двух первых сеяных турнира. Заслужено разыграют кубок и 1.000 очков

    07.08.2025

    • Хачанов: «Это был очень тяжелый с точки зрения психологии и физиологии матч»

    Изнер призвал вернуть флаг российским теннисистам

