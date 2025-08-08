Шелтон: «Хачанов издевался надо мной на корте»

Американский теннисист Бен Шелтон после победы над россиянином Кареном Хачановым в финале турнира ATP в Торонто отметил, что совет отца и тренера Брайана помог ему после проигранного первого сета, в котором россиянин сделал 10 результативных ударов справа.

«Отец был прав. Карен издевался надо мной на корте. То, как он сегодня бил форхендом, как он срезал мяч, как он подавал... Казалось, будто на меня мчится товарный поезд. Поэтому было некомфортно двигаться вперед. Мяч летел на меня еще быстрее. Но я начал перестраиваться, реализовывать свои собственные мощные удары и как бы менять ход матча. Для меня это было очень важно. Мне нравится, как отец тренирует меня. Обычно он оставляет все на мое усмотрение. Он дает мне много советов. Он знает меня лучше, чем кто-либо в мире, поэтому он достаточно квалифицирован, чтобы давать мне такие советы», — цитирует официальный сайт ATP Шелтона.

Матч длился 2 часа 48 минут. 29-летний россиянин подал 3 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету Шелтона — 16 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).