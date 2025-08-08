Шелтон — о победе в финале: «Это какое-то сюрреалистическое чувство»

Американец Бен Шелтон прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в финале турнира ATP в Торонто.

«Это какое-то сюрреалистическое чувство. Неделя выдалась долгой, путь к финалу был нелегким. Мой лучший теннис проявился именно тогда, когда это было нужнее всего. Я был цепким, упорным, стойким. Все те качества, которые мне нравится видеть в себе», — приводит официальный сайт ATP слова Шелтона.

На пути к финалу Шелтон прошел Адриана Маннарино, Брендона Накасиму, Флавио Коболли, Алекса де Минаура и Тейлора Фритца.