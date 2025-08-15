Зверев сыграет с Шелтоном в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Шелтон победил Легечку и вышел в 1/4 финала

Американский теннисист Бен Шелтон выиграл у чеха Иржи Легечки в четвертом круге турнира в Цинциннати — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 21 минуту. 22-летний американец подал 8 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Насчету его соперника — 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

Следующим соперником Шелтона будет немец Александр Зверев.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Бен Шелтон (США, 5) — Иржи Легечка (Чехия, 22) — 6:4, 6:4