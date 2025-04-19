Шелтон победил Черундоло и стал первым финалистом турнира в Мюнхене
Американский теннисист Бен Шелтон переиграл аргентинца Франсиско Черундоло в полуфинале турнира в Мюнхене — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 9 минут.
В финале Шелтон сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия).
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 2 500 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Бен Шелтон (США, 2) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 5) — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4
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