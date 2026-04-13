Шелтон вышел во второй круг турнира в Мюнхене

Шестая ракетка мира американец Бен Шелтон обыграл своего соотечественника Эмилио Наву в первом круге турнира в Мюнхене — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 8 минут.

Шелтон 14 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге 23-летний Шелтон встретится с победителем матча Александр Блокс (Бельгия) — Янник Ханфманн (Германия).

Мюнхен (Германия)

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Призовой фонд 2 561 110 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Бен Шелтон (США, 2) — Эмилио Нава (США, LL) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3

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