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24 апреля, 17:39

Шелтон проиграл 87-й ракетке мира Призмичу во втором круге «мастерса» в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американский теннисист Бен Шелтон уступил хорвату Дино Призмичу в матче второго круга турнира в Мадриде — 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7).

Игра продолжалась 3 часа 4 минуты.

В третьем круге Призмич, который занимает 87-е место в рейтинге ATP, сыграет с победителем пары Себастьян Офнер (Австрия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 25).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дино Призмич (Хорватия, Q) — Бен Шелтон (США, 4) — 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)

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Теннис
Бен Шелтон
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