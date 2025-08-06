Теннис
6 августа, 05:24

Шелтон вышел в полуфинал турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент

Американский теннисист Бен Шелтон переиграл австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира в Торонто — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 32 минуты. 22-летний американец подал 11 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

В полуфинале Шелтон сыграет против американца Тэйлора Фритца.

Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Бен Шелтон (США, 4) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — 6:3, 6:4

Источник: Сетка турнира в Торонто
Рублев проиграл Фритцу в четвертьфинале турнира в Торонто

Фритц: «Игра против Рублева была напряженной»

Takayama

