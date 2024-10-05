Зверев победил Беллуччи во втором круге турнира в Шанхае
Немец Александр Зверев в матче второго круга на турнире ATP в Шанхае в двух сетах обыграл итальянца Маттиа Беллуччи — 6:4, 6:2.
В следующем круге Зверев сыграет против победителя встречи Джордан Томпсон (Австралия, 26) — Таллон Грикспур (Нидерланды).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — 6:4, 6:2
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