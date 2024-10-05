Зверев победил Беллуччи во втором круге турнира в Шанхае

Немец Александр Зверев в матче второго круга на турнире ATP в Шанхае в двух сетах обыграл итальянца Маттиа Беллуччи — 6:4, 6:2.

В следующем круге Зверев сыграет против победителя встречи Джордан Томпсон (Австралия, 26) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — 6:4, 6:2