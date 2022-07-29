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Сегодня, 21:22

Белорусский теннисист Ивашко обыграл американца Пола в четвертьфинале турнира в Атланте

Алексей Еремин
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Белорусский теннисист Илья Ивашко обыграл американца Томми Пола в четвертьфинале турнира в Атланте (США).

Игра длилась 2 часа и 1 минуту и закончилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1.

В полуфинале турнира Ивашко сыграет с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Адриан Маннарино (Франция, LL).

Атланта (США)

Турнир ATP Atlanta Open

Призовой фонд 708 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Илья Ивашко (Белоруссия) — Томми Пол (США, 5) — 6:2, 3:6, 6:1

Теннис
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