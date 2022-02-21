Белорусская теннисистка Азаренко считает, что Путинцевой нужен психиатр

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во время матча 1-го круга турнира в Дохе обратилась к судье по поводу поведения своей соперницы Юлии Путинцевой. Теннисистка из Казахстана в третьем сете вела 4:0, упустила преимущество, а затем повела 5:4 и взяла медицинский перерыв.

«Она берет перерыв перед моей подачей? Разве так можно делать? Пусть ждет, когда я подам. Она бросила ракетку семь раз, а мне за одно слово дали предупреждение. За первое же. Она бросала ракетку четыре раза, а не семь? А четыре можно? Ей нужен психиатр», — сказала Азаренко судье.

В этой встрече Азаренко победила со счетом 5:7, 6:2, 7:5.