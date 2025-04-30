Беккер — о Надале: «Безусловный образец для подражания в мире спорта»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер выразил восхищение игрой Рафаэля Надаля, 22-кратного чемпиона мэйджоров из Испании.

«Прослушиваю интервью Рафаэля Надаля на CNN! Он поражает своей скромностью и приземленностью, этот парень из испанского Манакора! Рафа — безусловный образец для подражания в мире спорта и пример поведения как на теннисном корте, так и вне его! Отлично, Рафа!» — отметил Беккер на своей странице в социальных сетях.

Надаль завершил карьеру в конце 2024 года на Кубке Дэвиса. Он считается одним из величайших теннисистов в истории и уступает по количеству побед на турнирах «Большого шлема» только сербу Новаку Джоковичу, у которого 24 титула.