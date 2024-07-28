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Сегодня, 11:50

Беккер предположил, сколько турниров «Большого шлема» выиграет Алькарас

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер поделился мнением о том, сколько титулов «Большого шлема» способен завоевать испанец Карлос Алькарас за свою карьеру.

«Я думаю, что для Алькараса нет предела. Вопрос в том, как долго он сможет оставаться голодным [до побед] и обходиться без травм. Если он сможет поддерживать свой нынешний уровень в течение 10 лет, я не удивлюсь тому, что число завоеванных им титулов «Большого шлема» будет двузначным. Это значит, что он доберется до десяти, а потом кто знает — сколько еще их будет на его счету», — заявил Беккер.

21-летний Алькарас является победителем четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023, 2024 и Открытый чемпионат Франции-2024). Всего на его счету 15 титулов уровня ATP. На данный момент испанец занимает третье место в мировом рейтинге.

Источник: Tennis365
Теннис
Карлос Алькарас
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