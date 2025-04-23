Беккер назвал игрока, в котором видит будущее тенниса

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер высоко оценил перспективы французского теннисиста Артура Фиса.

«Персонально я поклонник Артура Фиса. У него очень целостная игра. Я вижу в его лице будущее тенниса. Мне нравится его ежегодный прогресс, и ему всего лишь 20 лет», — цитирует Беккера Punto de Break.

На счету 20-летнего Фиса три титула на уровне АТР в одиночном разряде. Свой первый турнир он выиграл в 2023 году в Лионе. На данный момент спортсмен из Франции занимает 14-е место в мировом рейтинге.

Лучший результат Фиса на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертый круг на Уимблдоне в сезоне-2024.