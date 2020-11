«Бавария» подготовила Медведеву именную футболку

«Бавария» в соцсетях опубликовала видео, где работник наносит на клубную футболку фамилию российского теннисиста Даниила Медведева, который выиграл Итоговый турнир года ATP. В финале россиянин одержал победу над Домиником Тимом (4:6, 7:6 (7:2), 6:4).

«Медведев, поздравляем с победой! У нас для тебя есть небольшой подарок в Мюнхене», — подписала пост пресс-служба клуба.

Congrats on your #NittoATPFinals win, @DaniilMedwed! ?



We have a little something waiting for you here in Munich! ?? #MiaSanMia @atptour pic.twitter.com/XeELeSkjMy