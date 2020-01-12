Баутиста Агут вывел Испанию вперед в финале ATP Cup против Сербии
12:54
В Австралии проходит финал турнира АТР Cup Сербия — Испания. Испанцы вышли вперед — 1:0.
В первом матче Роберто Баутиста Агут обыграл серба Душана Лайовича — 7:5, 6:1. Во второй игре Рафаэль Надаль будет противостоять Новаку Джоковичу.
Австралия
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал (Сидней)
Сербия — Испания
Душан Лайович — Роберто Баутиста Агут — 5:7, 1:6
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