Испанец Роберто Баутиста Агут вышел в полуфинал турнира в Мюнхене. В четвертьфинальном матче он обыграл аргентинца Гвидо Пелью - 4:6, 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

В полуфинале Баутиста Агут сыграет с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) - Филипп Кольшрайбер (Германия).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by FWU

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) - Гвидо Пелья (Аргентина, 7) - 4:6, 6:4, 6:0