Баутиста Агут уступил Фучовичу во втором раунде турнира в Антверпене
18:05
Венгерский теннисист Мартон Фучович победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:7 (5:7), 6:3, 6:1) в матче второго раунда турнира АТР в Антверпене (Бельгия).
Следующим соперником венгра станет представитель ЮАР Ллойд Харрис.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 584 125 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1
Ллойд Харрис (ЮАР, 7) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:2, 6:3
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