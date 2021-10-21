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Баутиста Агут уступил Фучовичу во втором раунде турнира в Антверпене

18:05

Венгерский теннисист Мартон Фучович победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:7 (5:7), 6:3, 6:1) в матче второго раунда турнира АТР в Антверпене (Бельгия).

Следующим соперником венгра станет представитель ЮАР Ллойд Харрис.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 584 125 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1

Ллойд Харрис (ЮАР, 7) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:2, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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