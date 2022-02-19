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Сегодня, 09:25

Баутиста Агут о победе над Хачановым: «Надо отдать должное Карену, мне пришлось очень сильно постараться»

Баутиста Агут прокомментировал победу над Хачановым в полуфинале турнира ATP в Дохе
Иван Торопцев
Корреспондент

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (2:6, 6:3, 7:5) в полуфинале турнира ATP в Дохе (Катар).

«Атмосфера на корте была невероятной. Надо отдать должное Карену, он отлично играл. Мне пришлось очень постараться, чтобы отыграться. Матч получился очень тяжелым.

Карен играл быстро и уверенно, отлично защищался и выполнил несколько впечатляющих обводящих ударов. Сегодня мне нужно было действовать идеально. Я получил наслаждение от нашего матча», — приводит официальный сайт ATP слова Баутисты Агута.

В финале турнира в Дохе Баутиста Агут сыграет с грузином Николозом Басилашвили.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/khachanov-bautista-agut-doha-2022-friday
Теннис
Карен Хачанов
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