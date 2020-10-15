Баутиста Агут обыграл Симона во втором раунде турнира в Кельне

В матче второго раунда турнира АТР в Кельне (Германия) испанский теннисист Роберто Баутиста Агут победил француза Жиля Симона (6:4, 7:6).

Матч продолжался два часа и 20 минут. В 1/4 финала соперником испанца станет поляк Хуберт Хуркач.

Кельн (Германия)

Турнир ATP bett1HULKS Indoors

Призовой фонд 325 610 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 7:6 (7:5)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — 6:4, 6:1