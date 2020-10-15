Баутиста Агут обыграл Симона во втором раунде турнира в Кельне
15 октября 2020, 23:15
В матче второго раунда турнира АТР в Кельне (Германия) испанский теннисист Роберто Баутиста Агут победил француза Жиля Симона (6:4, 7:6).
Матч продолжался два часа и 20 минут. В 1/4 финала соперником испанца станет поляк Хуберт Хуркач.
Кельн (Германия)
Турнир ATP bett1HULKS Indoors
Призовой фонд 325 610 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 7:6 (7:5)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — 6:4, 6:1
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