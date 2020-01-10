Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Баутиста Агут обыграл Коппеянса в четвертьфинале ATP Cup

11:25

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут в четвертьфинале одиночного разряда ATP Cup обыграл бельгийца Киммера Коппеянса со счетом 6:1, 6:4.

На счету 10-й ракетки мира по 2 эйса и двойных ошибки, а также 4 брейк-пойнта из восьми. Коппеянс сделал 3 подачи на вылет, совершил одну двойную ошибку и выиграл один брейк из трех.

Счет стал 1:0 в пользу Испании. Во втором одиночном поединке встретятся Рафаэль Надаль и Давид Гоффен.

Австралия
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал (Сидней)
Бельгия — Испания
Киммер Коппеянс — Роберто Баутиста Агут — 1:6, 4:6

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир