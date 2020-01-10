Баутиста Агут обыграл Коппеянса в четвертьфинале ATP Cup

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут в четвертьфинале одиночного разряда ATP Cup обыграл бельгийца Киммера Коппеянса со счетом 6:1, 6:4.

На счету 10-й ракетки мира по 2 эйса и двойных ошибки, а также 4 брейк-пойнта из восьми. Коппеянс сделал 3 подачи на вылет, совершил одну двойную ошибку и выиграл один брейк из трех.

Счет стал 1:0 в пользу Испании. Во втором одиночном поединке встретятся Рафаэль Надаль и Давид Гоффен.

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал (Сидней)

Бельгия — Испания

Киммер Коппеянс — Роберто Баутиста Агут — 1:6, 4:6