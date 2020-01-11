Баутиста Агут обыграл Кирьоса в полуфинале ATP Cup

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут в полуфинале турнира ATP Cup обыграл австралийца Ника Кирьоса со счетом 6:1, 6:4.

Испанец сделал 4 эйса, выиграл 3 брейк-пойнта из семи и не совершил ни одну двойную ошибку. Кирьос 13 раз подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и имел возможность выиграть один брейк.

Сборная Испании вышла вперед в полуфинале с Австралией (1:0).

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал (Сидней)

Австралия — Испания

Ник Кирьос — Роберто Баутиста Агут — 1:6, 4:6