Испанец Роберто Баутиста Агут прошел в следующий раунда турнира ATP в Мюнхене, обыграв в двух сетах немца Рудольфа Моллекера – 6:4, 6:2.

В другой встрече дня седьмой сеяный соревнований, аргентинец Гвидо Пелья сломил сопротивление японца Таро Даниэля, одержав победу в трех сетах.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by FWU

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) – Рудольф Моллекер (Германия, WC) – 6:4, 6:2

Гвидо Пелья (Аргентина, 7) – Таро Даниэль (Япония) – 6:1, 6:7 (7:9), 6:3