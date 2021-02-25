Баутиста Агут и Герасимов вышли в четвертьфинал турнира в Монпелье
Первая ракетка турнира в Монпелье Роберто Баутиста Агут обыграл в матче 2-го круга француза Грегуара Баррера. В четвертьфинале испанец сыграет с еще одним представителем Франции Уго Умбером.
Также в четвертьфинал пробился белору Егор Герасимов, одолевший Альяжа Бедене. Он сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 262 170 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Баутиста Агут (Испания, 1) — Грегуар Баррер (Франция, Q) — 6:0, 6:3
Деннис Новак (Австрия) — Душан Лайович (Сербия, 3) — 7:6, 7:5
Алехандро Давидович (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша, 4) — 7:5, 6:2
Петер Гойовчик (Германия, Q) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:3
Егор Герасимов (Белоруссия) — Альяж Бедене (Словения) — 6:4, 7:6 (7:4)
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