Баутиста Агут и Герасимов вышли в четвертьфинал турнира в Монпелье

Первая ракетка турнира в Монпелье Роберто Баутиста Агут обыграл в матче 2-го круга француза Грегуара Баррера. В четвертьфинале испанец сыграет с еще одним представителем Франции Уго Умбером.

Также в четвертьфинал пробился белору Егор Герасимов, одолевший Альяжа Бедене. Он сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 262 170 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 1) — Грегуар Баррер (Франция, Q) — 6:0, 6:3

Деннис Новак (Австрия) — Душан Лайович (Сербия, 3) — 7:6, 7:5

Алехандро Давидович (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша, 4) — 7:5, 6:2

Петер Гойовчик (Германия, Q) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:3

Егор Герасимов (Белоруссия) — Альяж Бедене (Словения) — 6:4, 7:6 (7:4)