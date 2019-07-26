Басилашвили, Зверев и Карреньо-Буста вышли в полуфинал турнира в Гамбурге

Завершились все матчи 1/4 финала турнира АТР в Гамбурге (Германия).
Ранее россиянин Андрей Рублев обыграл австрийца Доминика Тима - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). В полуфиналах пройдут матчи Рублев - Карреньо Буста и Басилашвили - Зверев.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg Open
Призовой фонд 1 718 170 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Николоз Басилашвили (Грузия, 4) - Жереми Шарди (Франция) - 6:2, 6:3
Александр Зверев (Германия, 2, WC) - Филип Краинович (Сербия) - 2:6, 7:5, 6:2
Пабло Карреньо Буста (Испания) - Фабио Фоньини (Италия, 3) - 3:6, 6:2, 7:6 (7:4)
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