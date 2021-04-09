Теннисист из Грузии Николоз Басилашвили вышел в полуфинал турнира в Кальяри. В 1/4 финала он переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах — 7:5, 4:6, 6:3.

Кальяри (Италия)

Турнир ATP Sardegna Open

Призовой фонд 408 800 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Николоз Басилашвили (Грузия, 4) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) — 7:5, 4:6, 6:3

Ласло Джере (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 4:6, 6:2

Лоренцо Сонего (Италия, 3) — Янник Ханфманн (Германия) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:3

Тэйлор Фритц (США, 2) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 6:4