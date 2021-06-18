Басилашвили в полуфинале турнира в Халле встретится с Рублевым
15:48
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили обыграл спортсмена из ЮАР Ллойда Харриса в четвертьфинале турнира ATP в Халле (6:4, 7:6 (7:5).
В полуфинале турнира Басилашвили встретится с российским теннисистом Андреем Рублевым.
Халле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 1 318 605 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:4, 7:6 (7:5)
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