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Басилашвили в полуфинале турнира в Халле встретится с Рублевым

15:48

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили обыграл спортсмена из ЮАР Ллойда Харриса в четвертьфинале турнира ATP в Халле (6:4, 7:6 (7:5).

В полуфинале турнира Басилашвили встретится с российским теннисистом Андреем Рублевым.

Халле (Германия)

Турнир ATP NOVENTI OPEN

Призовой фонд 1 318 605 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:4, 7:6 (7:5)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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