Басилашвили уступил в первом круге турнира в Дубае

Представитель Грузии Николоз Басилашвили неудачно выступил на турнире в Дубае. В первом же круге он проиграл Алексею Попырину из Австралии.

Также с турнира в Дубае вылетел представитель Казахстана Александр Бублик. Он уступил поляку Хуберту Хуркачу.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алексей Попырин (Австралия, LL) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:2, 6:3

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:1

Рикардас Беранкис (Литва, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:1, 3:6, 6:3

Янник Синнер (Италия, 4) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3