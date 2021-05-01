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Басилашвили стал вторым финалистом турнира в Мюнхене

17:41

Грузин Николоз Басилашвили в двух сетах переиграл Каспера Рууда из Норвегии в полуфинале теннисного турнира в Мюнхене. В решающем матче его соперником станет немец Ян-Леннард Штруфф.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Николоз Басилашвили (Грузия, 5) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 6:1, 6:2

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