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Басилашвили одержал победу во втором круге турнира в Метце

22:32
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Грузиснкий теннисист Николоз Басилашвили преодолел барьер второго крагу турнира в Метце. Второй сеяный турнира переиграл в двухз сетах немца Янника Мадена.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 524 340 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 2) — Янник Маден (Германия, Q) — 6:2, 7:6 (8:6)

Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/metz/2019/

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