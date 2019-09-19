Басилашвили одержал победу во втором круге турнира в Метце
22:32
Грузиснкий теннисист Николоз Басилашвили преодолел барьер второго крагу турнира в Метце. Второй сеяный турнира переиграл в двухз сетах немца Янника Мадена.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 524 340 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Николоз Басилашвили (Грузия, 2) — Янник Маден (Германия, Q) — 6:2, 7:6 (8:6)
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:3, 6:4
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