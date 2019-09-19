Басилашвили одержал победу во втором круге турнира в Метце

Грузиснкий теннисист Николоз Басилашвили преодолел барьер второго крагу турнира в Метце. Второй сеяный турнира переиграл в двухз сетах немца Янника Мадена.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 524 340 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 2) — Янник Маден (Германия, Q) — 6:2, 7:6 (8:6)

Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:3, 6:4