Басилашвили обыграл Цонга в четвертьфинале турнира в Лионе

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга (6:4, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Лионе (Франция). Матч продолжался один час и 24 минуты.
В полуфинале грузин сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Стив Джонсон (США).
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Николоз Басилашвили (Грузия, 1) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 6:4, 6:4
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