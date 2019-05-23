Басилашвили обыграл Цонга в четвертьфинале турнира в Лионе

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга (6:4, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Лионе (Франция). Матч продолжался один час и 24 минуты.

В полуфинале грузин сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Стив Джонсон (США).

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Николоз Басилашвили (Грузия, 1) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 6:4, 6:4