Балаж и Карузо сыграют в финале турнира в Умаге

Венгерский теннисист Аттила Балаж в полуфинале турнира в Умаге обыграл серба Ласло Джере со счетом 6:2, 6:4. В финале он встретится с итальянцем Сальваторе Карузо, который победил другого серба Душана Лайовича со счетом 6:4, 6:0.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Аттила Балаж (Венгрия, Q) – Ласло Джере (Сербия, 3) – 6:2, 6:4
Сальваторе Карузо (Италия, Q) – Душан Лайович (Сербия, 4) – 6:4, 6:0
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