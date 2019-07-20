Балаж и Карузо сыграют в финале турнира в Умаге

Венгерский теннисист Аттила Балаж в полуфинале турнира в Умаге обыграл серба Ласло Джере со счетом 6:2, 6:4. В финале он встретится с итальянцем Сальваторе Карузо, который победил другого серба Душана Лайовича со счетом 6:4, 6:0.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Аттила Балаж (Венгрия, Q) – Ласло Джере (Сербия, 3) – 6:2, 6:4

Сальваторе Карузо (Италия, Q) – Душан Лайович (Сербия, 4) – 6:4, 6:0