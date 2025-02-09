Багаж теннисиста Зверева отправили на Мальдивы вместо Буэнос-Айреса

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что авиакомпания по ошибке отправила его багаж на Мальдивы, а не в Буэнос-Айрес.

«Может кто-нибудь объяснить мне, как так получилось? Я летел из Рима в Буэнос-Айрес, а мои чемоданы вместо того, чтобы лететь со мной, были отправлены на Мальдивы. Наверное, им уже нужен отпуск», — написал Зверев в соцсетях, сопроводив текст смеющимися эмодзи.

27-летний спортсмен заявлен на турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе, который будет проходить с 10 по 16 февраля.

В этом сезоне Зверев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. На данный момент немец занимает второе место в рейтинге АТР.