Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

Баэс обыграл Уго Карабельи и вышел в финал турнира в Сантьяго

Сергей Разин
корреспондент

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс в полуфинале турнира в Сантьяго обыграл соотечественника Камило Уго Карабельи со счетом 6:1, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. На счету 24-летнего аргентинца 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В финале турнира Баэс встретится с сербом Ласло Джере.

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Movistar Chile Open

Призовой фонд 680 140 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 3) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:1, 3:6, 6:2

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Кисляка опять ждут в Турции, а Карпин снова нагрузил лидеров армейцев. Что происходит в ЦСКА
«Это нечто особенное». Овечкин открыл последний сезон в Вашингтоне победой над Кросби и Малкиным
Поляки требуют от FIS отозвать нейтральный статус у призера Олимпиады из России. Буря вокруг Евгения Климова
Популярное видео
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Отстранение Андрея Разина — ошибка
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джере обыграл Черундоло и вышел в финал турнира в Сантьяго

Махач выиграл турнир в Акапулько и завоевал первый титул в карьере
Новости
RSS RSS
Все новости