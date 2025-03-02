Баэс обыграл Уго Карабельи и вышел в финал турнира в Сантьяго
Аргентинский теннисист Себастьян Баэс в полуфинале турнира в Сантьяго обыграл соотечественника Камило Уго Карабельи со счетом 6:1, 3:6, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 49 минут. На счету 24-летнего аргентинца 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В финале турнира Баэс встретится с сербом Ласло Джере.
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP Movistar Chile Open
Призовой фонд 680 140 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Себастьян Баэс (Аргентина, 3) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:1, 3:6, 6:2
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