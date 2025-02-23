Баэс обыграл Карабельи и вышел в финал турнира в Рио-де-Жанейро

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро обыграл соотечественника Камило Уго Карабельи со счетом 3:6, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. На счету Баэса 7 эйсов и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. В финале Баэс встретится с победителем матча Франсиско Комесанья (Аргентина) — Александр Мюллер (Франция). Рио-де-Жанейро (Бразилия) Турнир ATP Rio Open presented by Claro Призовой фонд 2 396 115 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Полуфинал Себастьян Баэс (Аргентина, 5) — Камило Уго Карабельи (Аргентина, LL) — 3:6, 6:1, 6:1