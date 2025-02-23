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Баэс обыграл Карабельи и вышел в финал турнира в Рио-де-Жанейро

Сергей Разин
корреспондент

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро обыграл соотечественника Камило Уго Карабельи со счетом 3:6, 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. На счету Баэса 7 эйсов и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В финале Баэс встретится с победителем матча Франсиско Комесанья (Аргентина) — Александр Мюллер (Франция).

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 2 396 115 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 5) — Камило Уго Карабельи (Аргентина, LL) — 3:6, 6:1, 6:1

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