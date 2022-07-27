Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:20

Мисолич победил Андухара в матче второго круга ATP в Кицбюэле

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Австрийский теннисист Филип Мисолич одержал победу над испанцем Пабло Андухаром в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Кицбюэле (Австрия).

Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу австрийца.

Таким образом, Мисолич вышел в третий круг турнира, где встретится с победителем игры между россиянином Асланом Карацевым и сербом Душаном Лайовичем.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Филип Мисолич (Австрия, WC) — Пабло Андухар (Испания) — 6:4, 6:0

Следующий соперник

Душан Лайович (Сербия) — Аслан Карацев (Россия, 4)

Теннис
Аслан Карацев
0
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
Как Евгения Медведева превратилась из фигуристки в фотомодель «18+»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерландского тренера дисквалифицировали на 12 лет за договорные матчи в теннисе
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости