Мисолич победил Андухара в матче второго круга ATP в Кицбюэле

Австрийский теннисист Филип Мисолич одержал победу над испанцем Пабло Андухаром в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Кицбюэле (Австрия).

Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу австрийца.

Таким образом, Мисолич вышел в третий круг турнира, где встретится с победителем игры между россиянином Асланом Карацевым и сербом Душаном Лайовичем.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Филип Мисолич (Австрия, WC) — Пабло Андухар (Испания) — 6:4, 6:0

Следующий соперник

Душан Лайович (Сербия) — Аслан Карацев (Россия, 4)