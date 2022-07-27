Мисолич победил Андухара в матче второго круга ATP в Кицбюэле
Австрийский теннисист Филип Мисолич одержал победу над испанцем Пабло Андухаром в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Кицбюэле (Австрия).
Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу австрийца.
Таким образом, Мисолич вышел в третий круг турнира, где встретится с победителем игры между россиянином Асланом Карацевым и сербом Душаном Лайовичем.
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Филип Мисолич (Австрия, WC) — Пабло Андухар (Испания) — 6:4, 6:0
Следующий соперник
Душан Лайович (Сербия) — Аслан Карацев (Россия, 4)
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