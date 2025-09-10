Австралийского теннисиста Хьюитта дисквалифицировали за толчок допинг-офицера

Капитан сборной Австралии на Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт получил двухнедельную дисквалификацию, сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

44-летний спортсмен был признан виновным в оскорбительном поведении по отношению к сотруднику службы допинг-контроля. Он толкнул волонтера в конце полуфинального матча Кубка Дэвиса против сборной Италии, который прошел 23 ноября 2024 года в Малаге.

Отстранение Хьюитта будет действовать с 24 сентября по 7 октября. В этот период австралиец не может принимать участия в любой деятельности, связанной с теннисом. Также его оштрафовали почти на 20 тысяч долларов.

Хьюитт является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и одного — в парном. Всего на его счету 33 титула на уровне ATP.